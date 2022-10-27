Контрнаступление ВСУ под Херсоном замедлилось

Контрнаступление Украины на юге Херсонской области замедлилось. Причинами тому могли стать влажная погода и особенности местности.

По словам советника президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича, ситуация на Херсонском направлении "меняется в неприятную сторону" для Киева. Об этом он сказал в интервью журналисту Марку Фейгину.

Теперь переносимся на Херсонское направление: там (ситуация) меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело Алексей Арестович советник офиса президента Украины

Однако министр обороны Украины утверждает, что ВСУ продолжают оказывать давление на российские войска.

Этот регион имеет стратегическое значение и был оккупирован Москвой с самого начала ее вторжения.

Назначенный Россией губернатор Херсонской области объявил, что около 70 000 гражданских лиц были переселены на левый берег Днепра. В Киеве это называют принудительной депортацией.

Украинские власти считают, что российские войска готовятся к "тяжелейшим боям".

В Москве Владимир Путин по видеосвязи наблюдал за запланированными военными учениями, в ходе которых отрабатывался массированный ответный ядерный удар.

В настоящее время Кремль продолжает утверждать, что Украина готовит провокацию с использованием "грязной бомбы" на своей территории, чтобы обвинить в ней Россию. На Западе и в Киеве подобные обвинения называют "очевидно ложными".

Тем временем Владимир Зеленский заявляет, что, по данным украинской разведки, Россия использовала около 400 иранских беспилотников против населения Украины. По словам президента, 60-70% из них были сбиты.