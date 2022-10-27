Контрнаступление ВСУ под Херсоном замедлилось

Контрнаступление ВСУ под Херсоном замедлилосьКомментарии
Контрнаступление Украины на юге Херсонской области замедлилось. Причинами тому могли стать влажная погода и особенности местности.
По словам советника президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича, ситуация на Херсонском направлении "меняется в неприятную сторону" для Киева. Об этом он сказал в интервью журналисту Марку Фейгину.
Однако министр обороны Украины утверждает, что ВСУ продолжают оказывать давление на российские войска.
Этот регион имеет стратегическое значение и был оккупирован Москвой с самого начала ее вторжения.
Назначенный Россией губернатор Херсонской области объявил, что около 70 000 гражданских лиц были переселены на левый берег Днепра. В Киеве это называют принудительной депортацией.
Украинские власти считают, что российские войска готовятся к "тяжелейшим боям".
В Москве Владимир Путин по видеосвязи наблюдал за запланированными военными учениями, в ходе которых отрабатывался массированный ответный ядерный удар.
В настоящее время Кремль продолжает утверждать, что Украина готовит провокацию с использованием "грязной бомбы" на своей территории, чтобы обвинить в ней Россию. На Западе и в Киеве подобные обвинения называют "очевидно ложными".
Тем временем Владимир Зеленский заявляет, что, по данным украинской разведки, Россия использовала около 400 иранских беспилотников против населения Украины. По словам президента, 60-70% из них были сбиты.