ООН: миллион украинцев нуждается в срочной помощи

Более миллиона украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и уехать в другие регионы страны из-за военных действий, нуждаются в срочной помощи. Таковы данные ООН. Большинство этих людей сейчас находятся на западе Украины, и местная инфраструктура с трудом справляется с возросшей нагрузкой.

"В настоящее время один миллион человек находится в 5 670 местах, где перемещенные лица ищут временное убежище и поддержку. В связи с приближением зимы им нужна помощь. Особенно срочно им нужно получить зимнюю одежду, одеяла, переносные плитки и твердое топливо", — отметил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По официальным данным, количество уехавших от войны за границу украинцев еще выше. Как подсчитали в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, только в Европе сейчас находятся более 7,7 млн граждан Украины, которым пришлось покинуть страну после начала российского вторжения. Украинские власти просят их остаться в странах пребывания до весны: как заявила накануне вице-премьер Ирина Верещук, из-за ударов российской армии энергосети Украины ослабли и могут не выдержать возросшей нагрузки.