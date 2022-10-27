Трудовая мобилизация из-за частичной военной?

Первым российским регионом, где студенты начали замещать мобилизованных сотрудников на предприятиях, стала Кемеровская область. В середине октября губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о начале трудовой мобилизации студентов.

"Учащиеся последних курсов вузов и ссузов региона временно возьмут на себя трудовые обязанности мобилизованных земляков. Первые студенты уже направлены на предприятия", - написал Цивилев 19 октября в своем телеграм-канале.

Таким образом, по словам губернатора, Кузбасс "объединился для поддержки защитников Родины".

Студенты, заняв места мобилизованных сотрудников, получают оплачиваемую практику и помогают предприятиям региона сохранять темпы производства. Распоряжение главы Кузбасса о привлечении учащихся было подписано 6 октября, напоминает "Коммерсант".

Набирают на работу студентов вместо мобилизованных сотрудников предприятия Приморья.

Присоединиться к программе трудовой мобилизации, начатой Кузбассом, готовы как минимум Ленинградская и Курская области, пишет газета "Известия". Рассматривают такую возможность еще несколько регионов, в том числе Челябинская область.

Нам в определённом смысле нужна трудовая мобилизация, чтобы экономика не просела, предприятия работали стабильно Александр Ведерников спикер заксобрания Иркутской области

"Вузы области прорабатывают данный вопрос индивидуально. В частности, Челябинский государственный университет взаимодействует с предприятиями города и собирает информацию о потребности в студентах профильных специальностей для замещения трудовых обязанностей мобилизованных сотрудников", - цитирует газета представителя министерства образования региона.

Вопрос о внедрении ускоренной профессиональной подготовки обсуждается в Иркутской области, так как "частичная мобилизация затронула многие отрасли экономики".

"Родину защищать ушли в том числе и грамотные специалисты с большим опытом работы, которых сразу заменить очень сложно. Нам в определённом смысле нужна трудовая мобилизация, чтобы экономика не просела, предприятия работали стабильно. Этот вопрос сейчас волнует многие субъекты", - заявил спикер заксобрания региона Александр Ведерников.

В Курганской области студенты выпускных курсов спецтехучилищ теперь проводят последний год обучения на предприятиях. Они могут трудоустраиваться, в том числе на места мобилизованных.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной военной мобилизации 21 сентября.

Призванных на военную службу, согласно закону, нельзя уволить, однако действие их трудовых договоров, в том числе срочных, приостанавливается. Министерство труда и социальной защиты России заверяет, что все работники, призванные по мобилизации, могут вернуться на рабочие места на прежних условиях. На время приостановки трудового договора работодатель может принимать на работу временных сотрудников и заключать с ними срочные трудовые договоры.

Вместе с тем только за первый месяц мобилизации, в ходе которой планируется призвать по меньшей мере 300 тысяч человек в ряды ВС РФ, в Украине уже погибли не менее 30 резервистов. Еще как минимум 30 человек скончались до отправки в зону боевых действий. Сообщается также, что с первых же дней мобилизованные стали попадать в плен.

Кроме того, тысячи россиян покинули страну после объявления Путиным частичной мобилизации, не желая воевать в Украине.