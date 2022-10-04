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США

Илон Маск вновь предложил купить Twitter

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 Ирина Шелудкова
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Илон Маск предложил возобновить сделку по приобретению компании Twitter
Илон Маск предложил возобновить сделку по приобретению компании Twitter   -   Авторское право  Eric Risberg/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Американский предприниматель Илон Маск предложил возобновить сделку по приобретению компании Twitter по изначальной цене в 54,20 доллара за акцию. Агентство Bloomberg сообщает, что таким образом Маск пытается избежать судебного процесса, запланированного на середину октября.

12 июля компания Twitter обратилась в суд чтобы заставить Маска выполнить свои обязательства. В апреле Маск предложил приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. Но в начале июля юристы уведомили компанию, что он отказывается от покупки из-за того, что Twitter не предоставил ему достоверную информацию о фальшивых профилях.

По данным американских СМИ, сделка может быть одобрена уже в пятницу. 

Сразу после публикации новостей акции Twitter подскочили в цене на 18%, после чего торги были приостановлены.