В Италии выступают против соглашения с Ливией о "сдерживании" мигрантов

Сотни людей вышли на акцию протеста в Риме, выступая против продления соглашения между Италией и Ливией о недопущении мигрантов к европейским берегам.

По одному из пунктов этого договора в Ливии были созданы центры для размещения тех, кто был пойман при попытке незаконно пересечь Средиземное море.

Правозащитники утверждают, что в них происходят серьезные нарушения прав человека, и призывают отменить двусторонний меморандум.