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Италия

В Италии выступают против соглашения с Ливией о "сдерживании" мигрантов

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 Euronews
Участники акции протеста против соглашения Италии и Ливии по мигрантам
Участники акции протеста против соглашения Италии и Ливии по мигрантам   -   Авторское право  TIZIANA FABI/AFP or licensors

Сотни людей вышли на акцию протеста в Риме, выступая против продления соглашения между Италией и Ливией о недопущении мигрантов к европейским берегам.

По одному из пунктов этого договора в Ливии были созданы центры для размещения тех, кто был пойман при попытке незаконно пересечь Средиземное море.

Правозащитники утверждают, что в них происходят серьезные нарушения прав человека, и призывают отменить двусторонний меморандум.