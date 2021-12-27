Трагедия в Ливии: трупы мигрантов выбросило на берег

Тела 28 мигрантов выбросило на пляж на побережье Ливии после того, как лодка, на которой они направлялись в Европу, затонула. Как сообщили представители Ливийского Красного Полумесяца, три человека в результате крушения выжили и были обнаружены на берегу в 90 километрах к востоку от Триполи.

Ливийский маршрут нелегалов в Европу считается самым опасным в мире. Только за этот год здесь погибли полторы тысячи человек.

Конечно, холодильник больницы Хомса может справиться со свежими трупами, но с разлагающимися трудно работать и хранить их в холодильнике. Мы пока поместили их туда, но, даст Бог, завтра их покажут коронеру. Усама Джумаа Аль-Сакет главврач больницы Хомса

Практически ежедневносуда неправительственных организаций спасают в море терпящих бедствие мигрантов. Часть из них добирается до Европы. Но, по данным Международной организации по миграции, около 30 тысяч человек в этом году были перехвачены и отправлены обратно в Ливию, где они сталкиваются с жестоким обращением в центрах содержания под стражей.