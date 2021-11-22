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США

Трагедия на рождественском параде

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 Екатерина Гусева
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Трагедия на рождественском параде
Авторское право  Jeffrey Phelps/AP
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По меньшей мере пять человек погибли, десятки пострадали в результате наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в штате Висконсин. По сообщениям местной полиции, среди жертв есть дети.

Трагедия разыгралась в воскресенье в разгар празднования рождества в городе Уокешо: власти сообщают, что машина, протаранившая толпу, ехала вслед за процессией школьного оркестра.

Известно, что арестован "человек, представляющий интерес для следствия" . При этом не уточняется, идет ли речь о водителе автомобиля.