Украина готовится к суровой зиме

Жители востока Украины готовятся к суровой зиме. Температура воздуха там может опускаться до минус 20. Волонтеры доставляют в осажденный российскими войсками Бахмут жизненно важный груз - дровяные печи для подземных убежищ. По оценкам местных властей, около 10 тысяч человек остаются здесь без газа и электричества.

"Они заболеют, вот в чем проблема. Они замерзнут, утром уже заморозки начинаются, уже холодно. А много ли старику нужно, чтобы заболеть?", - говорит украинский волонтер Юрий.

Город Славянск находится примерно в 50 километрах. Это дальше от линии фронта, но зима все равно приближается. Местные жители здесь тоже остались без газа и электричества. Дрова можно достать, но у многих в домах нет печей.

Людмила Абраменко, жительница Славянска: "Здесь мы готовим еду, - рассказывает жительница Славянска Людмила Абраменко. - Газа нет, света нет, и это у нас приспособление для еды, ее мы готовим на улице. Сейчас холодно, мы одетые спим - не в пальто, конечно, но колготки, свитерочек, ложусь и сплю, потому что холодно. И в страшном сне этого не могла представить".

Многим украинцам во время войны приходится готовить еду на улице AP Photo/Francisco Seco

Месяц назад российские войска разбомбили городскую теплоэлектростанцию, лишив десятки тысяч людей электричества и газа. Городская больница тоже без отопления. Ее главврач установила два больших котла, которые должны скоро запустить.

Валентина Глущенко, главврач больницы Славянска: "Мы вообще уже не боимся, просто надеемся, что не будет прилетов именно в эти моменты. Потому что, к сожалению, можем построить, а потом..."

А пока некоторым жителям Славянска, чтобы хоть как-то согреться, не остается ничего другого, как собирать щепки среди обломков разрушенных домов.