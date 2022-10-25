Восстановление Украины — "вызов для поколения"

"Вызовом для целого поколения" назвали в Европе задачу восстановления Украины. В Германии обсуждают вопросы послевоенной реконструкции страны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что со следующего года ЕС будет выделять на эти цели до полутора миллиардов евро ежемесячно, но этого будет недостаточно:

"Мы не можем тратить время впустую. Масштабы разрушений ошеломительны. Всемирный банк оценивает ущерб в 350 миллиардов евро. Это значительно больше, чем может обеспечить одна страна или один союз. Нам нужны абсолютно все".

Берлин и Брюссель уже ранее призывали разработать всеобъемлющий план, который по масштабам был бы подобен послевоенному восстановлению Европы.

Олаф Шольц, канлер Германии:

"Вот что здесь поставлено на карту: не что иное, как новый "план Маршалла" для 21-го века. Задача для поколений, которую нужно начинать решать прямо сейчас. Восстановление, реконструкция и модернизация Украины действительно станут вызовом для поколений, который потребует объединенных усилий всего международного сообщества. И это также откроет для следующих поколений новые возможности, если мы всё сделаем правильно".

На начало октября, по данным украинского правительства, в стране было разрушено почти 95 тысяч объектов инфраструктуры, из них 74 тысячи жилых домов. С тех пор обстрелы со стороны России не ослабевали.