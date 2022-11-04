Израиль нанёс удары по сектору Газа

Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на попытку обстрела его территории со стороны палестинского анклава.

Как сообщает армия обороны страны, целями авиаударов стали объекты подземного комплекса разработки и производства ракет для террористической организации ХАМАС.

Ранее из сектора Газа было выпущено четыре ракеты: три из них взорвались на палестинской территории, одну перехватила система ПВО.

Это первое трансграничное столкновение с начала августа, когда прекращение огня положило конец боевым действиям между Израилем и боевой группировкой "Исламский джихад".

Кроем того накануне израильскими военными были убиты четыре палестинца: один из них ранил ножом полицейского в восточном Иерусалиме, еще троих ликвидировали в ходе рейдов на оккупированном Западном берегу.

Среди них, как сообщается, был один из командиров "Исламского джихада", который разыскивался в связи с нападениями на израильские силы безопасности, включая убийство офицера полиции.

Все это происходит на фоне возвращения к власти Биньямина Нетаньяху в составе ультраправого коалиционного правительства, выступающего за более жесткий ответ на нападения со стороны палестинцев.