Самые дорогие кроссовки в мире

За рекордную цену - почти полтора миллиона евро - ушли с молотка кроссовки рэпера Канье Уэста. Это модель Nike Air Yeezy 1, созданная в 2008-ом.

С недавних пор редкая спортивная обувь - предмет мечтаний коллекционеров и "золотой лот" крупных аукционных домов - таких, как Sotheby's, который организовал онлайн-перепродажу раритетных кроссовок.

Джош Пуллан, управляющий директор отдела Global Luxury, Sotheby’s:

"Мы видим, что коллекционеры, которые увлечены предметами определённой категории, разбираются в их дизайне, знают их историю. Они гоняются за ними, чтобы пополнить коллекцию. Мы наблюдаем, как рынок растёт по мере того, как люди все больше и больше разбираются и ценят эти предметы".

Хорошо продаётся вещь с интересной историей, а особенно, - если её владелец - знаменитость. Мечта любого сникерхеда - легендарные Air Jordan. В прошлом году пара этих кроссовок была продана за почти полмиллиона евро.

И сегодня аукцион выходит на новую аудиторию.

Джош Пуллан, Global Luxury, Sotheby’s: "Мы отмечаем, что наши клиенты, которые интересуются спортивной обувью, как правило, моложе других коллекционеров. В основном им от 20 до 40 лет. И что еще интересно: сегодня свыше 50% участников торгов - новички, впервые на Sotheby's. То есть это отличный способ привлечь новых клиентов в бизнес".

В бизнес, который процветает, добавим мы. Онлайн-аукцион редких кроссовок проходит до 12 мая.