Шведские камеры для российских дронов?

Волна краж камер контроля скорости в Швеции привлекла внимание СМИ. Они предположили, что в камерах могли оказаться компоненты, нужные для беспилотников, используемых Россией в Украине. Органы безопасности страны признали факт серии странных краж, но не стали комментировать сообщения об их связи с беспилотниками. Эксперты настроены скептически, но не исключают такой версии.

"Я думаю, что с момента крупных краж, выявленных в Швеции, прошло слишком мало времени, чтобы эти камеры добрались до России. Однако возможна косвенная связь, потому что мы видели это раньше: преступные группировки всегда быстро реагируют на то, что легко продать", — говорит доцент Шведского оборонного университета Ханс Ливанг.

Всего за последние два месяца на шведских дорогах было украдено около 150 камер контроля скорости. Сообщается, что они аналогичны тем, что используются в российских беспилотниках.

В последние недели Москва активизировала использование такого воздушного оружия для нанесения ударов по украинским гражданским объектам.