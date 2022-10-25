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США

Новая стрельба в американской школе: бывший ученик убил двоих и ранил шестерых

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 Euronews
Средняя школа Сент-Луиса, где произошла стрельба
Средняя школа Сент-Луиса, где произошла стрельба   -   Авторское право  TIM VIZER / AFP

В США новый случай стрельбы в школе.

Вооруженный бывший ученик ворвался в среднюю школу в Сент-Луисе, где убил учителя, девочку-подростка и ранил еще шестерых, после чего был ликвидирован полицией.

Свидетели говорят, что большего количества жертв удалось избежать из-за того, что в какой-то момент оружие стрелка заклинило.

Нападавшим оказался 19-летний выпускник Орландо Харрис. Его мотивы выясняются.