Новая стрельба в американской школе: бывший ученик убил двоих и ранил шестерых

В США новый случай стрельбы в школе.

Вооруженный бывший ученик ворвался в среднюю школу в Сент-Луисе, где убил учителя, девочку-подростка и ранил еще шестерых, после чего был ликвидирован полицией.

Свидетели говорят, что большего количества жертв удалось избежать из-за того, что в какой-то момент оружие стрелка заклинило.

Нападавшим оказался 19-летний выпускник Орландо Харрис. Его мотивы выясняются.