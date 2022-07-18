Доклад о нападении на школу в Ювальде: "Полицейские берегли свои жизни, а не спасали чужие"

Расследование обстоятельств вооруженного нападения, произошедшего в конце мая в Ювальде в штате Техас выявило множество "упущений и промахов" в действиях школьной администрации и силовых структур.

В отчете Комиссии при палате представителей штата Техас отмечается, что в операции принимали участие 376 полицейских и сотрудников служб безопасности.

В вину школе они поставили несоблюдение политики "закрытых дверей", а полицейским - пренебрежение приоритетом "остановить убийство" и неспособность офицеров взять на себя командование операцией.

"Сотрудники правоохранительных органов не выполнили необходимые требования, их приоритетом была собственная безопасность, а не спасение жизней", - говорится в отчете.

В документе отмечается, что некоторые погибшие могли остаться в живых, если бы операция по спасению была проведена быстрее, а не нужно было ждать спасения более часа.

Семьи погибших и пострадавших требуют, чтобы в полиции приняли меры, а ответственные ушли в отставку. При этом сообщается, что несколько сотрудников уже уволились.

Трагедия в Ювальде стала одной из самых кровавых в истории США. Жертвами нападения стали 19 детей и две учительницы.