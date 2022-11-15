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США

Стрельба в кампусе Университета Виргинии: стрелок арестован

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 Euronews
Мемориал в память об убитых футболистах в Университете Виргинии
Мемориал в память об убитых футболистах в Университете Виргинии   -   Авторское право  Shaban Athuman/AP

Студенты и преподаватели Университета Виргинии, а также жители Шарлотсвилла почтили память трех членов футбольной команды, которые были застрелены в воскресенье вечером.

Как уверяет следствие, 22-летний нападавший ворвался в кампус вуза и открыл огонь по автобусу со студентами. В результате чего погибли трое, двое были доставлены в больницу

Стрелок Кристофер Дарнелл Джонс-младший — бывший игрок университетской команды - скрылся, что привело к блокированию кампуса. Спустя несколько часов он был арестован.