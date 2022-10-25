"Эхо Берлина"

"Эхо Москвы" считалось одним из последних независимых СМИ в России, но в начале марта решением суда ликвидировали и его.

Часть журналистов покинули Россию. Зам.главного редактора, Максим Курников, обосновался в Берлине, где организовал интернет-издание "Эхо" — новостной агрегатор, объединяющий работу независимых журналистов, пишущих и говорящих по-русски.

Максим Курников, "Эхо":

"Мы хотим сказать людям в России, которые не согласны с режимом Путина, что они не одни, что они правы, что они не сумасшедшие".

По словам Максима, российские власти пытаются ограничить доступ к его приложению, но пока ещё оно работает, предоставляя 10-12 часов прямого вещания в сутки. Публикации на YouTube набирают сотни тысяч просмотров.

Кристина Йовановски, Euronews:

"Офис "Эху" предоставляет немецкая новостная компания. Около десятка человек работают над приложением в Берлине, остальные разбросаны по всей Европе. Большая часть команды "Эха" покинула Россию после принятия закона, предусматривающего до 15 лет тюрьмы для людей, обвиняемых в распространении того, что считается фейковыми новостями. Но некоторые журналисты решили остаться".

Ирина Баблоян была на "Эхе Москвы" ведущей. Сейчас у неё собственный канал на YouTube, который тоже доступен через приложение "Эха". Она говорит, что стремится рассказывать о происходящем в России изнутри, несмотря на опасности:

"Они просто убили журналистику в России. Они следуют за тобой повсюду, ты не можешь фотографировать, снимать, ты должен молчать".

В берлинском "Эхе" подчёркивают, что участвующие в проекте журналисты остаются независимыми, а задача приложения — только техническая, чтобы свести их мнения в единую ленту.

Максим Курников, "Эхо":

"Многие в России просто не знают, что думать, что можно почитать, послушать, посмотреть, чтобы понять, что происходит".