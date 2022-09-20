Потребуются месяцы, если не больше, чтобы в украинский город Изюм вернулось стабильное электроснабжение, подача воды и газа. Уже скоро наступят холода, сезон меняется. Местные жители разбирают собирают на улицах все, что может пойти на дрова. В понедельник впервые за долгое время в Изюм была доставлена почта. На месте массового захоронения в городе украинские следователи продолжают работу. Украинская полиция призывает жителей ряда населенных пунктов Харьковской области в ближайшее время не возвращаться домой, т.к. оккупационные российские силы перед отступлением заминировали местность. Власти просят дождаться окончания работ по разминированию.