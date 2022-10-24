Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони встретились "как соседи"

Эммануэль Макрон стал первым иностранным лидером, с которым встретилась новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Президент Франции находится с официальным визитом в Риме.

Согласно канцелярии итальянского премьера, в "ходе неформальной встречи обсуждались все основные европейские досье", включая энергокризис и поддержку Украины, а также управление миграционными потоками.

В свою очередь Макрон назвал встречу с Мелони шагом в направлении совместной работы на основе диалога и амбиций как европейцев и соседей.

Накануне Джорджа Мелони впервые провела заседание Совмина в качестве премьер-министра.

Она стала первой женщиной на этом посту и привела к присяге первое ультраправое правительство со времен Второй мировой войны.

Несмотря на победу на всеобщих выборах "Братьям Италии" с Мелони во главе не удалось стать правящей партией. Поэтому она обратилась за поддержкой к своим союзникам по правоцентристской коалиции Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони.