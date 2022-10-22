Правительство Джорджии Мелони

В правительство Италии назначено 24 министра. Любопытно, что несмотря на то, что, Джорджия Мелони была приведена к присяге в качестве первой женщины-премьер-министра мужчин в ее команде больше, чем женщин.

Некоторые кадровые решения свидетельствуют о политике Мелони. Например, назначение Антонио Таяни новым министром иностранных дел показывает, что Мелони выступает в поддержку Евросоюза и НАТО. Выдвижение Маттео Сальвини, лидера партии Лига Севера на пост министра инфраструктуры показывает жесткую позицию в отношении миграции, учитывая, что он также может контролировать портовые власти по всей стране. Разумеется, перед утверждением все кандидаты были проверены и изучены президентом Италии Маттареллой.

Правительство, очевидно, начнет работу на будущей неделе, после того, как получит вотум доверия в нижней палате парламента и в Сенате. В настоящий момент Президент Франции Эммануэль Макрон находится с официальным визитом в Риме. Джорджия Мелони намерена встретится с ним. Но совершенно ясно, что приоритетом нового премьер-министра будет решение проблем растущих цен на энергию. Мы знаем, что это один из главных вопросов, которым очень обеспокоены итальянцы.