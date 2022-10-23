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Италия

Джорджа Мелони официально стала премьер-министром

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 Euronews
Джорджа Мелони с премьерским колокольчиком
Джорджа Мелони с премьерским колокольчиком   -   Авторское право  AFP

Джорджа Мелони официально стала первой в истории женщиной-премьер-министром Италии. В воскресенье она приняла полномочия от своего предшественника Марио Драги: он передал колокольчик, с помощью которого глава кабинета может управлять дебатами. Ранее в субботу Мелони получила мандат от президента республики Серджо Маттареллы.

В начале недели правительство из 24 министров должно пройти процедуру одобрения в парламенте, после чего сможет приступить к работе в полном объёме. Кабинет называют самым правым после Второй мировой войны. Партия самой Джорджи Мелони, "Братья Италии", выросла из неофашистского движения.

Премьер-министру предстоит не только искать решения сложных экономических проблем, но и удерживать вместе правящую коалицию, куда входят партии Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини. Уже в процессе распределения портфелей между союзниками возникали серьёзные трения.