Иранку, выступившую без платка, поместили под домашний арест

Иранская спортсменка Эльназ Рекаби помещена под домашний арест — об этом сообщают западные СМИ. Рекаби выступила на соревнованиях по скалолазанию в Южной Корее без головного платка: в Иране это считается незаконным. Считалось, что спортсменка таким образом поддержала акции протеста в своей стране. Сама она написала, что просто забыла платок из-за стресса, но на Западе считают, что это заявление сделано под давлением.