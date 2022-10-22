English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Иран

Иранку, выступившую без платка, поместили под домашний арест

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Эльназ Рекаби
Эльназ Рекаби   -   Авторское право  AP/AP

Иранская спортсменка Эльназ Рекаби помещена под домашний арест — об этом сообщают западные СМИ. Рекаби выступила на соревнованиях по скалолазанию в Южной Корее без головного платка: в Иране это считается незаконным. Считалось, что спортсменка таким образом поддержала акции протеста в своей стране. Сама она написала, что просто забыла платок из-за стресса, но на Западе считают, что это заявление сделано под давлением.