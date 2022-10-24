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Бельгия

В Брюсселе прошёл многотысячный экомарш

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 Euronews
Участники "Марша за будущее" в Брюсселе
Участники "Марша за будущее" в Брюсселе   -   Авторское право  Olivier Matthys/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

В Брюсселе тысячи людей приняли участие в "Марше за будущее" в преддверии 27-й конференции ООН по изменению климата, которая состоится в следующем месяце.

Мероприятие было организовано Климатической коалицией, которая представляет около ста экологических организаций.

Среди их требований - призыв к реальным мерам по ограничению деятельности компаний, которые, по их мнению, наносят наибольший ущерб планете.