В Брюсселе прошёл многотысячный экомарш

В Брюсселе прошёл многотысячный экомаршКомментарии
Euronews
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В Брюсселе тысячи людей приняли участие в "Марше за будущее" в преддверии 27-й конференции ООН по изменению климата, которая состоится в следующем месяце.
Мероприятие было организовано Климатической коалицией, которая представляет около ста экологических организаций.
Среди их требований - призыв к реальным мерам по ограничению деятельности компаний, которые, по их мнению, наносят наибольший ущерб планете.