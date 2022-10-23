Умер владелец компании Red Bull

Австрийский миллиардер, основатель и владелец компании по производству энергетического напитка Red Bull Дитрих Матешиц умер в субботу в возрасте 78 лет от тяжелого онкологического заболевания.

Его смерть подтвердили в команде "Формулы 1" Red Bull.

Уроженец Штирии создал целую империю по производству энергетического напитка Red Bull и стал самым богатым человеком в Австрии. Состояние Матешица оценивается примерно в 25 миллиардов евро (24,65 миллиарда долларов). По версии Forbes, он занимал 51-е место в списке самых богатых людей мира.