"Мы хотим сказать иранцам: вы не одни!"

В Берлине в субботу состоялась массовая демонстрация в знак солидарности с протестами в Иране. В центре немецкой столицы собрались, по данным полиции, около 80 тысяч человек, в том числе представителей иранской и курдской диаспор. Похожие манифестации прошли в других городах Германии и в ещё нескольких странах мира, включая, например, Японию.

Омид Лахаби, Euronews:

"Тысячи, а возможно и десятки тысяч людей со всего мира приехали в Берлин, чтобы принять участие в сегодняшних демонстрациях. Я встретил манифестантов, приехавших издалека, из Швеции и Канады, они хотят поддержать жителей Ирана и быть их голосом".

"Я из Штутгарта в Германии. Мы несколько часов добирались сюда, чтобы сказать нашим братьям и сёстрам, всем, кто выходит на иранские улицы — вы не одни! Мы здесь, и наши сердца поддерживают вас".

"Я приехала из Милана, и привезла слова поддержки от всех иранцев, которые не смогли быть сегодня здесь".

В самом Иране протесты за права женщин, против религиозной диктатуры и полицейского насилия не утихают уже почти полтора месяца, прошедших после смерти Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

Иранские силовики жёстко подавляют протесты; по данным западных правозащитников, столкновения унесли жизни более чем 120 человек.