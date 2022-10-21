Финский город Турку напоминает российским дипломатам о войне в Украине

Российские дипломаты в финском Турку повсеместно видят напоминания о войне в Украине.

Знаменитый мост в расположенном на юго-западном побережье Финляндии городе вечерами подсвечивается цветами украинского флага с первого дня российского вторжения в Украину, а один из местных жителей вывесил украинский флаг на дереве рядом с Генеральным консульством России.

Несколько дней назад в цвета украинского флага было раскрашено и парковочное место генконсула РФ.

"Город Турку хочет и будет выражать поддержку Украине до тех пор, пока Россия продолжает жестокую войну. Турку активно помогает украинцам. Важно, чтобы эта поддержка была видна и в самом городе", - сказала Euronews директор по коммуникациям Турку Саара Малила.

Реакция жителей на сине-желтую расцветку парковочного места была "очень позитивной", - говорит Малила.

"Люди писали нам "Отличная работа", "Продолжайте!", "Горжусь моим городом". В СМИ отклики горожан на это решение были на 95% положительными. Лишь немного сочли, что это слишком и нужно думать о будущих отношениях с Россией", - вспоминает представительница властей города.

Турку, четвертый по величине город Финляндии, также разработал план действий, не ограничиваясь символической раскраской парковочных мест, вывешиванием флагов и световой подсветкой, чтобы помочь украинцам, которые были вынуждены покинуть родину. На нужды беженцев, которым необходимы жилье, еда, места в школах и другая помощь, выделено 150 000 евро.

Турку также отказал российским судам в заходе в свой порт, а чиновники убрали бюст Ленина из центра города и сняли табличку в память о визите президента РФ Владимира Путина в 2013 году.

Дом Турку в Санкт-Петербурге, который способствовал развитию связей между двумя городами, с февраля закрыт, а соглашение о побратимстве отменено. Вместо Петербурга побратимом Турку стал Харьков.

Россия имеет большой посольский комплекс в столице Финляндии Хельсинки, а также генеральные консульства в Турку и на Аландских островах.

Российские дипломаты в Финляндии пока не жаловались ни на новые цвета парковочного места генконсула, ни на какие-либо другие визуальные напоминания о поддержке Финляндией Украины.

"С момента нападения России на Украину не было никаких обращений", - говорит Саара Малила.

В пятницу, 21 октября, депутат парламента, бывший председатель оппозиционных "Христианских демократов" Пяйви Рясянен предложила правительству закрыть консульство Российской Федерации на Аландских островах. С аналогичным призывом, касающимся дипучреждения в Турку, ранее выступила мэр города Минна Арве. В финском МИД заявили, что пока не планируют закрывать генкосульства.