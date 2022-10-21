Воздушная тревога и новые удары по Украине

На большей части территории Украины вновь была объявлена воздушная тревога, обстрелам подверглись Харьков и Запорожье, есть пострадавшие.

По оценкам министерства энергетики, с 10 октября Россия нанесла уже около 300 ударов по энергетическим объектам.

В Офисе президента Украины сообщили, что в Херсонской области украинская армия освободила 88 населенных пунктов, в которых проживают 12 тысяч человек.

На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с утверждением, что переговоры Киева и Москвы невозможны из-за позиции украинской стороны.

"Путин всегда был открыт к переговорам. Ничего не изменилось в этом плане. Изменилась только позиция украинской стороны", — заявил Дмитрий Песков.

Но заявления о готовности к переговорам противоречат действиям Кремля. В Киев опасаются что Россия вновь откроет линию фронта на севере, чтобы с помощью белорусских сил наносить удары по Волынской и Ровненской областям Украины.

По оценкам британской разведки, известия о якобы готовящихся совместных действиях служат попыткой отвлечь внимание украинской армии от контрнаступления в Херсонской област

На этом фоне российские силы тысячи людей из захваченных районов Херсонской области, заявляя об эвакуации, но в Украине подобные мероприятия расцениваются как депортация населения в условиях войны.

В пятницу ВСУ подтвердили, что нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр.