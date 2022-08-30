Марокко: изъято более 3 тонн марихуаны

В Касабланке марокканская полиция изъяла более трёх тонн марихуаны в ходе проведённой в воскресенье вечером операции. Задержан водитель, пытавшийся вывезти груз за границу на автомобиле с поддельными номерами. Следствие выясняет обстоятельства дела и стремится установить сообщников подозреваемого. Марихуана – один из наиболее распространённых наркотиков в Марокко. В прошлом году полиция изъяла здесь более 190 тонн запрещённого вещества.