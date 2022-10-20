В Ейске прошли первые похороны погибших в результате падения самолёта

В Ейске прошли первые похороны погибших в результате падения военного самолёта на жилой квартал. Жители города простились с семью членами одной семьи, которые стали жертвами этой катастрофы, - взрослыми и детьми. По словам родственников, после падения самолёта они рассказывали по телефону, что не могли выбраться из квартиры: в подъезде обрушились лестницы.

Су-34 упал на город вскоре после взлёта вечером 17 октября. Как сообщают в министерстве обороны, это был учебно-тренировочный полёт без боекомплекта. Наиболее вероятной причиной катастрофы называют техническую неисправность. Пилоты успели катапультироваться перед тем, как самолёт упал во двор девятиэтажного жилого дома. Произошёл взрыв, начался пожар. На земле погибли 15 человек, 26 пострадали.