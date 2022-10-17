В Краснодарском крае военный самолет упал в жилом районе города Ейска

По меньшей мере два человека погибли и 15 пострадали в результате падения военного самолета Су-34 упал в жилом районе города Ейска в Краснодарском крае, сообщили в МЧС.

"17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейска", — сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Минобороны РФ.

Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 с полным боекомплектом упал во дворе дома 20/1 на Коммунистической улице, приводит подробности российское информационное агентство "Интерфакс".

"На месте уже работают экстренные службы - все краевые и районные пожарно- спасательные гарнизоны занимаются тушением огня", - сообщил в Телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Ейске (Краснодарский край) на жилой дом упал военный самолет.



Дом загорелся, пилот, как сообщается, успел катапультироваться. На фото видно человека с парашютом pic.twitter.com/kuisfzfOwf — Republic (@Republic_Mag) October 17, 2022

Кондратьев пишет, что в результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир.

Площадь возгорания в жилом доме в Ейске составила две тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС.

На видео с места событий в соцсетях видно, как пламя охватывает многоэтажный жилой дом, слышны взрывы, поднимается густой черный дым.

По данным Минобороны, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Сообщается, что летчикам удалось катапультироваться.