При крушении военного самолета в Ейске погибли 13 человек

Число погибших в результате падения военного самолета на девятиэтажный дом в Ейске в Краснодарском крае России увеличилось до 13. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения. По его словам, среди погибших трое детей. 19 человек получили ранения, они доставлены в больницу.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что спасатели завершили разбор завалов. Сотни людей были эвакуированы. Занятия в расположенной рядом школе отменены, хотя она не пострадала.

Вечером в понедельник в жилом массиве Ейска упал бомбардировщик Су-34. Как заявили в Минобороны, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, начался сильный пожар с первого по девятый этаж. Летчики катапультировались.

Всего в доме на момент инцидента были прописаны 675 человек, в том числе 76 детей. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.