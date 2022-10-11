Россия и Украина обвинили друг друга в терроризме

Россия и Украина обвинили друг друга в терроризмеКомментарии
Вашингтон продолжит оказание военной помощи Киеву, включая поставки "современных систем противовоздушной обороны". Об этом в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским сказал президент Джо Байден после того как накануне Украина подверглась массированным российским ударам.
По официальным данным, погибли как минимум 12 человек, более 80 получили ранения.
На запланированной специальной сессии Генассамблеи ООН обе стороны обменялись обвинениями в терроризме.
В свою очередь Москва подтвердила, что атака на критическую инфраструктуру Украины стала ответом на подрыв Крымского моста, который в Кремле называют "терактом", организованным Киевом.
Сторонники жесткой линии Кремля считают, что останавливаться на достигнутом нельзя.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что целью будущих действий России "должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины".
В ответ Владимир Зеленский заявил, что подобные атаки только сплотят народ и страну.
Президент пообещал в кратчайшие сроки отстроить все поврежденные российскими ударами объекты и восстановить энергоснабжение по всей стране.