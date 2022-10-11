Россия и Украина обвинили друг друга в терроризме

Вашингтон продолжит оказание военной помощи Киеву, включая поставки "современных систем противовоздушной обороны". Об этом в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским сказал президент Джо Байден после того как накануне Украина подверглась массированным российским ударам.

По официальным данным, погибли как минимум 12 человек, более 80 получили ранения.

На запланированной специальной сессии Генассамблеи ООН обе стороны обменялись обвинениями в терроризме.

Нанося ракетные удары по мирным жителям, спящим в своих домах или спешащим на работу, по детям, идущим в школы, Россия еще раз доказала, что является террористическим государством, которое необходимо сдерживать, причем самыми решительными способами Сергей Кислица постпред Украины при ООН

В свою очередь Москва подтвердила, что атака на критическую инфраструктуру Украины стала ответом на подрыв Крымского моста, который в Кремле называют "терактом", организованным Киевом.

Свидетельством того, на что может пойти "киевский режим" является диверсия на Крымском мосту. Мы предупреждали, что это и подобное не останется без последствий. Совершая подобные диверсии, организуя террор и убийства неугодных им чиновников и политических деятелей, "киевский режим" поставил себя на одну доску с самыми одиозными международными террористическими организациями Василий Небензя постпред России при ООН

Сторонники жесткой линии Кремля считают, что останавливаться на достигнутом нельзя.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что целью будущих действий России "должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины".

В ответ Владимир Зеленский заявил, что подобные атаки только сплотят народ и страну.

Украину нельзя запугать. Только еще больше объединить. Украину нельзя остановить. Только еще больше убедить в том, что террористов нужно обезвредить Владимир Зеленский президент Украины

Президент пообещал в кратчайшие сроки отстроить все поврежденные российскими ударами объекты и восстановить энергоснабжение по всей стране.