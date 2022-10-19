Минск опровергает сообщения о мобилизации

В Беларусь продолжают прибывать эшелоны с российскими военными. Ранее сообщалось, что около 9 тысяч солдат будут размещены в республике в рамках создания совместной "региональной группировки".

На Западе эти новости вызвали опасение о формировании новой группы войск для вторжения на украинскую территорию и о том, что Беларусь может принять прямое участие в войне.

Сами белорусы же опасаются, что под видом сборов и учений в стране проводится скрытая мобилизация. Официальный Минск такие слухи категорически опровергает.

Александр Шальпук, министерство обороны РБ:

"Вся фейковая информация, которая сейчас публикуется в различных интеренет-каналах, она недостоверна, нет никакой почвы для беспокойства. Граждане просто будут вызываться в военный комиссариат, их данные будут уточняться, и они будут убывать к месту работы или к месту жительства. Мобилизация в республике Беларусь не проводится".

Представители белорусской оппозиции уверены, что заявить о мобилизации, а тем более о прямом участии в боевых действиях было бы большой ошибкой Минска.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции:

"Ни белорусы, ни белорусская армия не поддерживают эту войну. Я сомневаюсь, что белорусские солдаты ответят на этот призыв. У них нет никакой мотивации, и, по сути, они также недостаточно хорошо оснащены".

Украинские войска по другую сторону границы тем временем готовятся к любому возможному развитию событий. Они регулярно проводят учения и внимательно наблюдают за происходящим. Пока, по словам украинских официальных лиц, ситуация на границе "напряжённая, но контролируемая".