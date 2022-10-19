Россия вводит военное положение в аннексированных регионах

Президент России Владимир Путин объявил военное положение в четырёх аннексированных областях Украины и особый режим в Центральном и Южном федеральных округах. Обосновывая необходимость этих мер, глава государства говорил об угрозе диверсий ВСУ, к числу которых он отнёс взрыв на Крымском мосту:

«В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан Указ о введении военного положения в этих четырёх субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации».

Режим военного положения позволяет вводить комендантский час, изымать частную собственность, ограничивать передвижение людей и машин, интернировать иностранцев и принудительно переселять местных жителей. Часть этих мер смогут вводить и другие регионы.

Ранее Москва объявила о начале массового вывоза людей из Херсона – в ожидании наступления украинской армии их обещают переправить на восточный берег Днепра и даже отправлять на международно признанные территории России. Командующий российскими операциями генерал Сергей Суровикин в первом же своём публичном выступлении назвал положение в Херсоне «очень непростым».

В Киеве пока не комментируют сообщения о приближении решающих боёв за Херсон, который был одним из первых крупных городов, захваченных Россией после 24 февраля. В украинском командовании накануне говорили об особенно тяжёлых боях и обстрелах к северу от Донецка в районе Бахмута и в Харьковской области под Купянском.