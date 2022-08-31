Аналитики: битва за Херсон может затянуться

Украина продолжает наступление на российские позиции на юге Украины, отодвигая линию фронта, по данным британской разведки, «на некоторое расстояние».

Украинские силы начали наносить удары по российским понтонным переправам через реку Днепр с 29 августа. Украинские и российские источники сообщали, в частности, что ВСУ нанесли удар по понтонной переправе, сооружённой из барж недалеко от Антоновского автомобильного моста.

Российская армия продолжает переброску крупных колонн военной техники из Крыма и Мелитополя. В Институте изучения войны отмечают, что украинское контрнаступление — это комплексный процесс и для его полного осуществления потребуется некоторое время.

Кремль, скорее всего, воспользуется отсутствием быстрой победы в Херсоне и оперативным молчанием украинской стороны о ходе контрнаступления, чтобы представить усилия ВСУ в ложном свете как провальные и подорвать доверие общества.

Аналитический центр дает обновленную информацию о российской мобилизации, сообщая следующее: «Развертывание ряда добровольческих батальонов в течение одной недели после их формирования свидетельствует в пользу того, что они сильно недоукомплектованы и плохо обучены».

Об этом же говорят и в британской разведке: Россия и дальше наращивает темпы формирования новых сил для Украины. Оперативная эффективность этих подразделений неизвестна. Скорее всего, им не хватает людей, которые к тому же прошли неполную подготовку.

Российская сторона настаивает на том, что успешно обороняет Херсон. «Всё захлебнулось, не начавшись», — заявил в своём обращении назначенной московой глава областной администрации Кирилл Стремоусов. Он называет сообщения Киева о ходе боёв «фейком». При этом Стремоусов признал, что покинул Херсон и уехал в Воронеж.

О провале контрнаступления заявляет в утренней сводке и министерство обороны России — командование не признаёт потерю позиций и отступление на юге Украины.