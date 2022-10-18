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Россия

Причиной катастрофы в Ейске называют техническую неисправность

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 Андрей Позняков
Мемориал у места крушения военного самолёта в Ейске, 18 октября 2022
Мемориал у места крушения военного самолёта в Ейске, 18 октября 2022   -   Авторское право  AP Photo

До 14 возросло официальное число жертв крушения военного самолёта в Ейске на юге России. Среди погибших – трое детей. В больницах находятся 19 пострадавших. Это данные МЧС.

В администрации Краснодарского края сообщили о завершении разбора завалов. Последнего погибшего обнаружили под сгоревшими обломками двигателя самолёта, – рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Власти теперь решают судьбу дома. Специалисты уже констатировали, что левая и правая части достаточно устойчивы. По оценкам главы региона, восстановление трёх частично разрушенных подъездов может занять до пяти месяцев, здание решили не сносить.

Как сообщали в министерстве обороны, самолёт Су-34 упал на жилой квартал во время тренировочного полёта после возгорания в двигателе. Двое пилотов катапультировались в последний момент перед крушением.

Согласно основной версии, которую рассматривает следственный комитет, причиной ЧП стала техническая неисправность. Дело расследуют по статье о нарушении правил полётов или подготовки к ним.