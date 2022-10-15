В результате удара России по Запорожью повреждены десятки жилых домов

Это последствия удара российских сил по Запорожью. Жители украинского города проснулись в субботу от звуков взрывов. Повреждены жилые многоквартирные и частные дома и автомобильная стоянка. По словам местного жителя Дмитрия, обстрел продолжался около четверти часа.

Люди искали убежища на улицах и в подвалах. На местах возникли пожары, которые были ликвидированы.

Дмитрий, местный житель: "Если только Украина прекратит сопротивление, эти бомбежки и эти убийства будут только усиливаться. Российской Федерации сдаваться нельзя. Это страна - террорист. Это страна-террорист".

По данным украинских властей, в Запорожской области российские военные наносили удары иранскими беспилотниками-камикадзе и ракетами С-300.

В результате обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры совершенных Россией на этой неделе, погибли и пострадали десятки людей.