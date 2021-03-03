Теракт в Вене: на власти Австрии подают в суд

Вена поминает и вспоминает жертв ноябрьского теракта.

Тогда погибли пять человек, а раненых было больше двух десятков.

Вечером 2-го ноября прошлого года террорист открыл огонь по людям, сидящим на террасах кафе, и прохожим на улицах.

По мнению тех, кто тогда пострадал или потерял близких, спецслужбы страны должны нести ответственность за то, что не предприняли соответствующих шагов, хотя и располагали информацией о готовящемся преступлении.

В числе тех, кто так думает, Венди. Она 2-го ноября потеряла отца.

Она рассказывает: "Папа, услышав выстрелы, попытался укрыться от опасности. Он хотел запереть дверь, но та была из стекла, и террорист заметил движение. И преступник выпустил по папе очередь. Отец умер почти сразу же".

Интересы Венди и еще 16 других истцов и истиц представляет адвокат Карл Нейол.

Он, со своей стороны, полагает, что государство обязано создать компенсационный фонд на сумму в 1,5 млн евро, чтобы расплатиться за допущенные им же просчеты с пострадавшими: "Сегодня мои доверители должны иметь дело с бюрократической машиной, с бумажной волокитой, и после всех предпринятых административных шагов государство готово, так уж и быть, заплатить им по 2 тысячи евро каждому. Да, какие-то мемориалы создаются, но люди-то в любом случае страдают".

Венди подчеркивает - "Вообще это совсем не про деньги. Мое решение связано с желанием призвать государство к ответу, к конкретному ответу, чтобы от меня не отмахивались, воздвигая лишь стелы в память о погибших".

Пока прямого ответа ни от министерства юстиции, ни от министерства внутренних дел люди, чьи интересы представляет Карл Нейол, не получили.

Молчанием был встречен и официальный запрос Euronews .

Для разбирательств в случившемся была создана особая комиссия, она установила серьезные просчеты, допущенные спецслужбами Австрии.

Член комиссии Франц Мерли рассказывает: "Мы выяснили, что еще летом прошлого года в столице прошла встреча джихадистов, в ней участвовал террорист, позднее совершивший нападение в Вене, но никаких выводов из полученной информации сделано не было".

Были арестованы почти полтора десятка человек, главным образом в Австрии, а двоих взяли под стражу в Швейцарии.

Под подозрением находятся и два сотрудника австрийских спецслужб.

Из Вены передает журналист Euronews Йоханнес Плешбергер: "Прокуратура проводит разбирательство, и известно, что в число подозреваемых входят два агента . Но, как полагает председатель комиссии, эти люди были лишь пешками в игре злоумышленников, и поэтому правоохранители идут по ложному следу".