Эрдоган назвал смерти шахтёров "судьбой"

Похороны шахтеров, погибших при взрыве на угольной шахте на севере Турции, состоялись после того, как спасатели обнаружили тело последнего пропавшего без вести горняка.

В результате взрыва метана погиб по меньшей мере 41 человек, еще 28 получили ранения.

Вызвали бурю критики слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что погибшие - это "судьба" в результате несчастного случая, который "будет всегда иметь место".