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Турция

Эрдоган назвал смерти шахтёров "судьбой"

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 Euronews
Похороны погибших шахтеров в Турции
Похороны погибших шахтеров в Турции   -   Авторское право  AP Photo

Похороны шахтеров, погибших при взрыве на угольной шахте на севере Турции, состоялись после того, как спасатели обнаружили тело последнего пропавшего без вести горняка.

В результате взрыва метана погиб по меньшей мере 41 человек, еще 28 получили ранения.

Вызвали бурю критики слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что погибшие - это "судьба" в результате несчастного случая, который "будет всегда иметь место".