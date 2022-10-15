Взрыв в угольной шахте: Турция прощается с погибшими горняками

По меньшей мере 41 человек погиб в результате взрыва в угольной шахте в провинции Бартын на севере Турции. Эту информацию подтвердил президент страны Реджеп Тайи Эрдоган, посетивший место трагедии.

Взрыв прогремел в пятницу вечером, на глубине 300 метров вспыхнул пожар. Под землей в этот момент находились 110 человек.

Выступая перед собравшимися турецкий лидер обещал положить конец авариям на шахтах.

"Конечно, мы установим, как произошел взрыв, и есть ли виновные. Мы уже начали расследование обстоятельств произошедшего", - сказал Эрдоган. Он заявил, что намерен лично контролировать этот процесс.

По данным властей, после взрыва в шахте, на поверхность самостоятельно выбрались 58 шахтёров горняков. Одиннадцать пострадавших были госпитализированы. В субботу родственники и друзья погибших простились со своими близкими.

В 2014 году в результате пожара на угольной шахте на западе Турции погиб 301 человек.