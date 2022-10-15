Трагедия на шахте в Турции: десятки погибших

Трагедия на шахте в Турции: десятки погибшихКомментарии
По меньшей мере 40 горняков погибли в угольной шахте на севере Турции, об этом в субботу сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу. Ранее поступала информация о 28 погибших.
Взрыв на государственной шахте недалеко от города Бартын на побережье Чёрного моря произошёл в пятницу вечером, на глубине 300 метров вспыхнул пожар. Под землей в этот момент находились 110 человек.
По информации властей, 58 шахтёров выбрались из шахты самостоятельно. Ещё 11 пострадавших госпитализировали, некоторых перевезли в Стамбул.
По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, поисковые работы почти завершены, пожар ещё не удалось полностью ликвидировать. Ранее чиновник сообщил, что более десяти рабочих были заблокированы в туннелях шахты.
В Бартын были направлены спасательные бригады из соседних провинций.
Ожидается, что президент Турции Реджеп Таип Эрдоган отправится на место трагедии.
В 2014 году в результате пожара на угольной шахте на западе Турции погиб 301 человек.