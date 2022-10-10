Корреспондент Euronews в Киеве: "Страха нет, есть гнев"

По меньшей мере 10 человек погибли и 60 пострадали в результате российских авиаударов по городам Украины, таковы уточнённые данные полиции.

Корреспондент Euronews Наталия Любченкова передаёт из Киева:

"Это утро стало самым тяжёлым для украинцев с конца февраля, когда началось российское вторжение. Удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, конечно, вызвали чувство страха, но в основном - гнев против этих атак, лишённых смысла.

Люди воспринимают угрозу всерьез. Все станции метро в Киеве, где я сейчас нахожусь, работали утром как подземные убежища и были полны. Сейчас люди начали постепенно выходить. Но всё утро они просидели там с детьми, с домашними животными.

Также поступили сообщения об отключении электричества в столице и во Львове, городе на западе Украины, пострадавших от сегодняшних ударов. Поступают также сообщения об отключениях электричества и водоснабжения в других городах.

Вокруг себя я не чувствую паники. Я бы сказала, что люди скорее думают о том, как справиться с угрозой, как конкретно обеспечить безопасность себе и своим семьям".