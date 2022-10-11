Иран охвачен антиправительственными протестами

Правозащитник сообщают, что в городе Сенендедж иранской провинции Курдистан силы безопасности применяют огнестрельное оружие и слезоточивый газ для подавления мирных протестов. По всей стране наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

Несмотря на действия властей, протестное движение в Иране не ослабевает. Студенты выходят на улицы, женщины снимают хиджабы, в некоторых случаях сотрудники правоохранительных органов переходят на сторону демонстрантов.

По оценкам правозащитников, за время с начала антиправительственных протестов погибли более 100 человек, в том числе около 20 подростков. Известно о более чем 5000 арестов. Демонстрации и забастовки охватили всю страну. В понедельник в провинции Бушир в районе Эселуйе рабочие места оставили сотрудники двух НПЗ.