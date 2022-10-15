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Венгрия

Массовая забастовка учителей в Венгрии

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 Ирина Шелудкова
Тысячи учителей вновь приняли участие в забастовке
Тысячи учителей вновь приняли участие в забастовке   -   Авторское право  Bela Szandelszky/AP2011

Тысячи учителей в Венгрии присоединились к очередной общенациональной забастовке с требованием улучшить условия труда и повысить заработную плату. Педагоги вышли на улицы невзирая на предупреждения премьер-министра Виктора Орбана о риске увольнения за участие в несанкционированных собраниях .

В пятницу манифестации прошли в ряде городов. Самая массовая акция состоялась в Будапеште,  преподавателей пришли поддержать школьники и студенты. 

"Я закончила университет два года назад, но с тех пор приходится работать на трех работах, я преподаю в двух школах и работаю в музее, и я не хочу это делать до конца моей жизни", — говорит участница демонстрации. 

В правительстве утверждают, что намерены повысить заработную плату педагогам, как только ЕС освободит предназначенные Венгрии средства, но этому препятствуют левые оппозиционные силы. 

Учителя требуют также провести в Венгрии эффективную реформу системы образования.

"Даже если я перерабатывал, я бы хорошо проводил время с детьми, но я все то время работал в очень плохих условиях, с плохими учебниками. Я постоянно устаю, потому что работаю сверхурочно, за очень маленькую зарплату", — говорит участник демонстрации. 

Ранее несколько учителей средних классов в Будапеште были уволены за участие в акции протеста.

Профсоюзы запланировали еще одну забастовку на 23 октября.