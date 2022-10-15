Массовая забастовка учителей в Венгрии

Тысячи учителей в Венгрии присоединились к очередной общенациональной забастовке с требованием улучшить условия труда и повысить заработную плату. Педагоги вышли на улицы невзирая на предупреждения премьер-министра Виктора Орбана о риске увольнения за участие в несанкционированных собраниях .

В пятницу манифестации прошли в ряде городов. Самая массовая акция состоялась в Будапеште, преподавателей пришли поддержать школьники и студенты.

"Я закончила университет два года назад, но с тех пор приходится работать на трех работах, я преподаю в двух школах и работаю в музее, и я не хочу это делать до конца моей жизни", — говорит участница демонстрации.

В правительстве утверждают, что намерены повысить заработную плату педагогам, как только ЕС освободит предназначенные Венгрии средства, но этому препятствуют левые оппозиционные силы.

Учителя требуют также провести в Венгрии эффективную реформу системы образования.

"Даже если я перерабатывал, я бы хорошо проводил время с детьми, но я все то время работал в очень плохих условиях, с плохими учебниками. Я постоянно устаю, потому что работаю сверхурочно, за очень маленькую зарплату", — говорит участник демонстрации.

Ранее несколько учителей средних классов в Будапеште были уволены за участие в акции протеста.

Профсоюзы запланировали еще одну забастовку на 23 октября.