Борьба с ковидом после землетрясения

Число жертв землетрясения на западе Китая превысило 90 человек, ещё 25 числятся пропавшими без вести. Из-за стихийного бедствия десятки тысяч человек оказались во временных лагерях беженцев, и власти опасаются эпидемии ковида — как и других инфекционных заболеваний.

При этом в городе Чэнду, столице пострадавшей провинции Сычуань, продолжает действовать введённый более недели назад карантин. В провинции продолжают возводить комплексы для массового тестирования жителей. Теперь эти учреждения увеличивают ещё больше, в расчёте на беженцев.

Жэнь Сяолань, начальница госпиталя:

"Каждый день мы дезинфицируем места сосредоточения пострадавших два-три раза, уделяя особое внимание переработке бытовых отходов и туалетам, а также наблюдая за тем, чтобы люди убирали мусор и жилые помещения".

В Китае действует политика "нулевой терпимости" к ковиду: при малейших подозрениях власти вводят суровые карантинные меры.

В соцсетях сообщалось, что после подземных толчков многие жители не могли покинуть свои дома, поскольку их останавливали карантинные решётки. По имеющимся данным, это не привело к жертвам, но вызвало возмущение граждан.