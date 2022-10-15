Эксперты ООН о риске голода в Сомали

Ещё один год рекордного голода на фоне изменений климата, энергетического кризиса и роста цен на еду и удобрения. По данным Всемирной продовольственной программы с начала года число голодающих в мире выросло на 63 миллиона и достигло 345 миллионов человек.

Согласно экспертам ООН, в ближайшие 3 месяца недоедание затронет по меньшей мере 41% населения Сомали. В преддверии всемирного дня продовольствия, отмечающегося 16 октября,представители ФАО пытаются привлечь внимание к региону, терпящему бедствие.

Мы не должны дожидаться объявления гуманитарной катастрофы, чтобы действовать, иначе будет слишком поздно. В 2011-м в Восточной Африке от голода погибли 260 тысяч человек. Когда о голоде объявили официально половина из них уже скончалась. Этьен Петершмитт Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО) в Сомали

С ноября прошлого года Сомали страдает от экстремальной засухи, более миллиона граждан стали климатическими беженцами. Особо остро голод угрожает южным и центральным районам страны. В лагерях для внутренне перемещённых лиц не хватает чистой воды, что повышает риск распространения холеры и кори.

"Нынешняя засуха – худшая из тех, что мы видели за последние четыре десятилетия. От нее пострадали около 8 миллионов человек, а это примерно половина населения страны. Не более 10% сомалийцев пока никак не затронуты природным бедствием," – говорит Этьен Петершмитт.

В международном объединении Oxfam ожидают, что до конца года в Восточной Африке каждые 36 секунд от голода будет умирать 1 человек. Помимо Сомали ситуация стремительно ухудшается в Кении, Эфиопии, Южном Судане и других странах.