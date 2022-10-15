Новые взрывы на юге Украины

Новые взрывы на юге УкраиныКомментарии
В день защитников и защитниц Украины Владимир Зеленскийвручил ордена и награды военнослужащим ВСУ, а также присвоил почётные наименования воинским частям. Торжественная церемония прошла у Мариинского дворца в Киеве.
По словам украинского лидера, в большинстве регионов страны восстановлено электроснабжение после интенсивных российских ударов.
В субботу утром в Киеве и других областях вновь объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах в Запорожской и Днепропетровской областях.
Выступая накануне на саммите "Центральная Азия – Россия" в Астане, Владимир Путин заявил, что Россия не планирует новых массированных обстрелов Украины в ближайшее время, а мобилизация завершится примерно через 2 недели.
На кладбище под Харьковом прошла церемония чествования погибших солдат.
В деоккупированных районах Харьковщины продолжаются работы по эксгумации тел военных и гражданских из стихийных захоронений.
Тем временем в Беларуси объявлен режим повышенной террористической опасности. В МИДе заявили, что сопредельные страны якобы готовятся захватить часть белорусских территорий. Выступая в Астане, Александр Лукашенко подтвердил контртеррористические мероприятия, добавив, что армия республики уже дополняется частями из России.
Украинская разведка (ГУР) утверждает, что в Кремле заставляют руководство Беларуси открыто вступить в войну.