Новые взрывы на юге Украины

В день защитников и защитниц Украины Владимир Зеленскийвручил ордена и награды военнослужащим ВСУ, а также присвоил почётные наименования воинским частям. Торжественная церемония прошла у Мариинского дворца в Киеве.

По словам украинского лидера, в большинстве регионов страны восстановлено электроснабжение после интенсивных российских ударов.

У [россиян] всё еще есть люди для проведения атак. У них все ещё есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать весь мир. Но у них нет шансов. Потому что Украина наступает. Владимир Зеленский Президент Украины

В субботу утром в Киеве и других областях вновь объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах в Запорожской и Днепропетровской областях.

Выступая накануне на саммите "Центральная Азия – Россия" в Астане, Владимир Путин заявил, что Россия не планирует новых массированных обстрелов Украины в ближайшее время, а мобилизация завершится примерно через 2 недели.

Российский президент также добавил, что Россия "не ставит задачи по уничтожению Украины". Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

На кладбище под Харьковом прошла церемония чествования погибших солдат.

В деоккупированных районах Харьковщины продолжаются работы по эксгумации тел военных и гражданских из стихийных захоронений.

Тем временем в Беларуси объявлен режим повышенной террористической опасности. В МИДе заявили, что сопредельные страны якобы готовятся захватить часть белорусских территорий. Выступая в Астане, Александр Лукашенко подтвердил контртеррористические мероприятия, добавив, что армия республики уже дополняется частями из России.

Украинская разведка (ГУР) утверждает, что в Кремле заставляют руководство Беларуси открыто вступить в войну.