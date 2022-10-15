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Россия

Новые взрывы на юге Украины

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 Alexander Kazakevich
Владимир Зеленский поздравил украинцев в днём защитников и защитниц, а также заявил, что Россия уже ощущает "безнадёжность" своего положения на фронте.
Владимир Зеленский поздравил украинцев в днём защитников и защитниц, а также заявил, что Россия уже ощущает "безнадёжность" своего положения на фронте.   -   Авторское право  AP

В день защитников и защитниц Украины Владимир Зеленскийвручил ордена и награды военнослужащим ВСУ, а также присвоил почётные наименования воинским частям. Торжественная церемония прошла у Мариинского дворца в Киеве.

По словам украинского лидера, в большинстве регионов страны восстановлено электроснабжение после интенсивных российских ударов.

У [россиян] всё еще есть люди для проведения атак. У них все ещё есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать весь мир. Но у них нет шансов. Потому что Украина наступает.
Владимир Зеленский
Президент Украины

В субботу утром в Киеве и других областях вновь объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах в Запорожской и Днепропетровской областях.

Выступая накануне на саммите "Центральная Азия – Россия" в Астане, Владимир Путин заявил, что Россия не планирует новых массированных обстрелов Украины в ближайшее время, а мобилизация завершится примерно через 2 недели.

Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Российский президент также добавил, что Россия "не ставит задачи по уничтожению Украины".Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

На кладбище под Харьковом прошла церемония чествования погибших солдат. 

В деоккупированных районах Харьковщины продолжаются работы по эксгумации тел военных и гражданских из стихийных захоронений.

Тем временем в Беларуси объявлен режим повышенной террористической опасности. В МИДе заявили, что сопредельные страны якобы готовятся захватить часть белорусских территорий. Выступая в Астане, Александр Лукашенко подтвердил контртеррористические мероприятия, добавив, что армия республики уже дополняется частями из России.

Украинская разведка (ГУР) утверждает, что в Кремле заставляют руководство Беларуси открыто вступить в войну.