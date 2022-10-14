Украинские солдаты проходят подготовку в Великобритании

Они готовятся к реальным сражениям. Эти украинские новобранцы проходят военную подготовку в Великобритании. К ним в скором времени присоединятся и другие участники аналогичных программ по всей Европе. После нескольких месяцев переговоров послы ЕС согласовали создание миссии по проведению тренировочных мероприятий для подготовки 15 000 украинских солдат. До сих пор по большей части британские военные передавали украинцам важнейшие навыки ведения боя.

Украинский новобранец "Панда": "Чему научили нас британские и украинские инструкторы? Мы прошли тактическую, медицинскую, психологическую подготовку, а так же основы международного права. Я готов выйти на поле боя и показать все, чему я здесь научился".

Кемпли Бьюкен-Смит, подполковник британской армии: "Очевидно, что оборонительные операции - это один из аспектов, но, как вы видели по успехам, достигнутым Украиной на востоке страны, мы изменили характер учений, сделав акцент на подготовке к наступательным операциям. Так что они абсолютно готовы к продолжению достигнутых успехов".

В то время как украинцы проходят подготовку за границей, в России продолжается мобилизация. В четверг стало известно о гибели в Украине пяти мобилизованных из Челябинской области. Сообщения о первых смертях плохо подготовленных мобилизованных российских солдат вызвали новую волну критики в адрес российского военного командования, пишут эксперты американского Института изучения войны.