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Украина

Бои под Бахмутом. Трагедия на полигоне в Белгородской области

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 Alexander Kazakevich
Дым в районе Бахмута, 15 октября 2022 года. До начала войны в городе проживали 70 тысяч человек.
Дым в районе Бахмута, 15 октября 2022 года. До начала войны в городе проживали 70 тысяч человек.   -   Авторское право  DIMITAR DILKOFF/AFP

Активные боестолкновения в Донбассе и удары ВСУ по российским позициям на Херсонщине. Вукраинском Генштабе заявляют об отражении 11 атак россиян на восточном фронте. Оперативное командование "Юг" отчиталось о нанесении 13 поражений по развертыванию российской ПВО в районе южных городов Бериславль и Новая Каховка.

Активные действия продолжаются на различных участках линии фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Наиболее сложная – на Бахмутском направлении. Как и в предыдущие дни, держим позиции.
Владимир Зеленский
Президент Украины

Согласно британской разведке, Бахмут – одно из немногих направлений, где российские силы сохраняют инициативу. Два дня назад сообщалось о захвате в этом районе населённых пунктов Опытное и Иванград, по всей вероятности, в боях участвуют "вагнеровцы" и представители т.н. ополчения самопровозглашённой ЛНР.

Минобороны РФ утверждает о поражении десанта ВСУ в бухте Каховского водохранилища в Херсонской области. Сообщается о гибели более 50 украинских военнослужащих, уничтожены катера и баржи.

ИРАНСКИЙ СЛЕД

Украина и западные страны обвиняют Тегеран в поставках Москве дронов-камикадзе "Араш-2". В МИДе исламской республики это отрицают. В американском Институте изучения войны (ISW) говорят о возможном подписании уже второго российско-иранского контракта.

Мы делаем всё возможное, чтобы сбить больше вражеских ракет и беспилотников, обезвредить больше ударных позиций российской армии. Обязательно наступит тот день, когда наше государство сможет выполнять эту задачу на сто процентов.
Владимир Зеленский
Президент Украины

В деоккупированных ВСУ районах Харьковской и Донецкой областей найдены останки ещё восьми мирных жителей. На телах двух убитых в Казачьей Лопани зафиксированы следы пыток, сообщает офис Генпрокурора Украины.

ТРАГЕДИЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

На полигоне Заподного военного округа под Белгородом неизвестные расстреляли мобилизованных россиян. 13 человек убиты, в том числе двое нападавших, которых в Минобороны России называют гражданами неназванной страны СНГ. 15 человек получили ранения. 

Изначально сообщалось о трёх нападавших. 

Ведомство назвало произошедшее терактом, а жертв трагедии – "добровольцами", проходящими подготовку для отправления на фронт.