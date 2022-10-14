"НЕТ В***Е!": дело прекращено, мелок вернули

Тюменский суд прекратил административное преследование жительницы города, которая написала "НЕТ В***Е!" на площади Единства и Согласия, и постановил вернуть ей желтую коробку с синим мелком.

Полицейские задержали Алису Климентову в центре Тюмени 24 сентября. Женщину обвинили в дискредитации российской армии. По этой статье ей грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Однако она объяснила суду, что имела в виду "Нет вобле!", так как "испытывает неприязнь к данному типу рыб".

Как отмечается в судебном постановлении, приведенные ею доводы не были никак опровергнуты.

В интервью изданию Сибирь.Реалии Климентова рассказала, что опасается дальнейшего преследования.

"Неизвестно, как эта история для меня закончится. Я не думаю, что она закончена вообще", - предполагает женщина.

Алиса была уверена, что решение суда будет обвинительным, но суд оправдал и ее, и девушку которая оставила рядом с ее творением надпись "Миру – мир!"

На решение суда бурно отреагировали в соцсетях. Девиз "Нет вобле!" стал одним из самых популярных на этой неделе. Пользователи шутят, заменяя слово "война" "воблой" в известных художественных произведениях – "Вобла и мир", "Троянская вобла", "Звездные воблы" и так далее.

Алиса Климентова говорит, что сейчас ее часто спрашивают, почему она не рассказала в полиции и суде всё, как есть, и не отстаивала свою точку зрения.

"У меня не было цели что-то доказать суду или правоохранительным органам и, разумеется, получить за это штраф. Кто хотел, тот понял, что я имела в виду", - подчеркивает она.

Суд прекратил административное дело 12 октября. Решение еще не вступило в силу.

Кто хотел, тот понял, что я имела в виду Алиса Климентова жительница Тюмени

Россия ведет боевые действия в Украине уже более полугода. Власти и военные заявляют, что проводят "специальную военную операцию", запрещая называть ее "войной".

За использование слова "война" не только блокируют СМИ, но и возбуждают уголовные дела. В июле московский суд приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к 7 годам лишения свободы по обвинению в распространении "заведомо ложной информации" о российской армии из-за того, что на одном из заседаний совета депутатов Горинов назвал происходящее в Украине войной.