Первый день Большого шлема в Абу-Даби: триумф сборной Италии

Всего неделю назад завершился Чемпионат мира по дзюдо в Ташкенте, подаривший незабываемые эмоции поклонникам этого вида спорта в Узбекистане и во всём мире. За яркими поединками, на которых были разыграны 14 комплектов медалей, следили толпы болельщиков. Публике особенно запомнились соревнования смешанных команд!

Сегодня Мировой тур по дзюдо возвращается в Абу-Даби, где олимпийские чемпионы и чемпионы мира сражаются за место на престижном пьедестале Большого шлема.

ЧЕРЕЗ ИППОНЫ К ЗОЛОТУ

Бронзовый призер Ташкента Юнг-Вэй Ян пробился в финал, где ему предстояло сразиться с грузинским дзюдоистом Георгием Сардалашвили, который произвел невероятное впечатление во время отборочных поединков.

В финале вместо привычной оценки иппон грузин удостоился ваза-ари благодаря вовремя применённому броску через бедро с обратным захватом – содэ-цурикоми-гоши. Этого хватило для победы.

Призёров категории до 60 кг наградил президент Международной федерации дзюдо (IFD) Мариус Визер.

Ян – дзюдоист очень высокого уровня, но перед этими соревнованиями мы изучили его приёмы, и я был готов к финалу. Я делал все, что советовал мне мой тренер, и вы можете видеть результат – я вырвал "золото". Георгий Сардалашвили Грузинский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2022 в Абу-Даби

МАСТЕР-КЛАСС ПО О-УЧИ-ГАРИ

Опытная француженка Астрид Ньето приехала в Абу-Даби за победой. Она уверенно чувствовала себя на татами на протяжении всего дня, демонстрируя соперницам мастер-класс по приёму о-учи-гари – зацепу изнутри голенью.

Финальная схватка ознаменовалась победой француженки над представительницей Узбекистана Диёрой Кельдиёровой. Это первое золото в копилке Франции.

Церемонию награждения провёл Мухаммед Бин Таалооб Аль Дери, президент Федерации борьбы и дзюдо ОАЭ.

Я очень счастлива, потому что именно здесь в Абу-Даби я завоевала мою первую медаль Большого шлема, когда я была ещё юниоркой. Сегодня я прекрасно отработала, я всем довольна. Астрид Ньето Французская дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2022 в Абу-Даби

У женщин в весе до 48 кг не было равных испанке Хулии Фигероа. Победу ей обеспечила блестяще применённая "техника жертвоприношения" или сутеми-ваза.

Золотую медаль она получила из рук Хуана Карлоса Баркоса – директора IFD по международным отношениям.

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО БОЛЬШОГО ШЛЕМА В КАРЬЕРЕ

В весе до 66 кг свою первую в жизни золотую медаль Большого шлема завоевал итальянец Элиос Манци, одолев серба Страхиню Бунчича.

Медаль победителю вручил вице-президент федерации – Обаид Аль Анзи.

Триумф молодости над опытом: в категории до 57 кг в финале сошлись 19-летняя кореянка Мими Хух и Нора Гякова, олимпийская чемпионка из Косова. Своё преимущество на татами продемонстрировала юная корейская дзюдоистка.

Медали спортсменкам вручил вице-президент IFD Ситени Рандрианасолонияйко.

Потрясающее открытие турнира, впереди ещё 2 дня захватывающих поединков в Абу-Даби!